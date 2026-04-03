MP News: 45 करोड़ की RDSS योजना अधूरी, झेलनी पड़ेगी ‘बिजली कटौती’

MP News: एमपी के ग्वालियर में लोगों को गर्मियों में बिजली फॉल्ट और ट्रिपिंग से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई 45 करोड़ रुपए की आरडीएसएस योजना अब सवालों के घेरे में है। तय समय में पूरा होने वाला काम दो-दो एक्सटेंशन के बाद भी अधूरा पड़ा है और अब तीसरी मोहलत देने की तैयारी है, क्योंकि 35 फीसदी काम अब भी बाकी है, जिसका सीधा असर शहरवासियों पर पड़ना तय है। अब तापमान लगातार बढ़ने वाला है और 40 डिग्री के पार जाते ही बिजली की मांग और बढ़ेगी। ऐसे में पुराने सिस्टम पर बढ़ता लोड ट्रिपिंग और फॉल्ट आएगा।