पहली बार व्हाइट टॉपिंग की एंट्री : 23.29 करोड़ में जलभराव वाली 6 सड़कों का होगा कायाकल्प

हर बारिश में गड्ढों और जलभराव से जूझने वाले शहर को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम पहली बार व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़कों का निर्माण करने जा रहा है। करीब 23 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से शहर की छह प्रमुख सड़कों को इस आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और नगरीय प्रशासन आयुक्त से हरी झंडी भी मिल गई है। पहले चरण में पूर्व विधानसभा क्षेत्र की चार और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की दो सड़कों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि ये सभी सड़कें ऐसी हैं, जहां बारिश के दौरान सबसे ज्यादा जलभराव होता है और हर साल मरम्मत के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। नगर निगम ने अन्य सड़कों के लिए भी सर्वे तेज कर दिया है। अब तक 44 सड़कों का सर्वे पूरा हो चुका है और कुल 55 सड़कें इस लिस्ट में शामिल होने वाली हैं। बता दें कि 25 मार्च को नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने अफसरों से शहर की सडक़ों के बारे में चर्चा हुए छह सडक़ों को व्हाइट टॉपिंग पद्धति से बनाने के लिए स्वीकृति दी है। यह सडक़े करीब 23 करोड़ 29 लाख रुपए की बताई गई है। हालाकि अभी राशि नहीं मिली है, लेकिन राशि स्वीकृति होने के बाद इन सडक़ों का भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।