दीनारपुर की जमीन पर ‘खामोशी’ सवालों में, हाईकोर्ट ने कहा कि आगे का आचरण तय करेगा प्रमुख सचिव की भूमिका

दरअसल राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने 2012 से पदस्थ अधिकारियों का ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में अधिकारी अभी भी सेवा में हैं। न्यायालय ने रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों पर प्रथम दृष्टया यह आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर मामले को लंबित रखकर निजी व्यक्तियों को राज्य की संपत्ति हड़पने में मदद की, उनके खिलाफ अब भी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अधिकांश अधिकारी सेवा में हैं अथवा ऐसे हैं जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्रवाई संभव है। राज्य की ओर से यह दलील दी गई कि प्रमुख सचिव अवकाश पर थे और अरुणाचल प्रदेश में प्रवास के कारण वे समय रहते भोपाल लौटकर निर्णय नहीं ले सके। इस पर न्यायालय ने दो टूक कहा कि किसी अधिकारी को अवकाश में कटौती करनी चाहिए थी या नहीं, यह अदालत का विषय नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को यह तय करना है कि क्या उसके अधिकारी राज्य संपत्तियों की रक्षा को लेकर गंभीर हैं या नहीं।