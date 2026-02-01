नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: 40 एंगल से सीसीटीवी, दो लेयर में 2 हजार जवान करेंगे सुरक्षा

आइजी सक्सेना ने बताया, नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए हैं। यातायात का प्लान तैयार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से कहा है कार्यक्रम में दौरान डबरा में ट्रैफिक का दवाब कई गुना ज्यादा रहेगा। इसलिए डबरा में वाहनों की एंट्री से लेकर पार्किंग स्थल तक ले जाने का रास्ता अलग रखो। इसके अलावा मंदिर परिसर, कथा स्थल, यज्ञशाला और भोजनशाला 24 घंटे पहरे में रहेगी। यहां सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक पहली शिफ्ट और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में 2 हजार जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा में पुलिस मुख्यालय से 12 राज्य पत्रित अधिकारी 500 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे।