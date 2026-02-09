सावधान! मेले में झूले बने मौत के खेल, न फायर सेफ्टी न फस्र्टएड, अफसरों की निगरानी नदारद,खुद करें अपनी सुरक्षा

ग्वालियर व्यापार मेले में मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप मेला घूमने जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद रखें, क्योंकि झूला सेक्टर में फायर सेफ्टी से लेकर फस्र्टएड तक का नामोनिशान नहीं है। हरियाणा के सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शनिवार को हुए भयानक झूला हादसे (जहां झूला टूटने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई और 13 घायल) के बाद जब रविवार को पत्रिका की टीम ने ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर की पड़ताल की, तो सामने चौंकाने वाला सच आया। मेले में लगे करीब 50 झूले में से किसी भी झूले वाले के पास में सुरक्षा इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं था। यहां फायर सेफ्टी के छोटे सिलेंडर तक मौजूद नहीं थे। यही नहीं यदि कोई झूलते वक्त चोटिल होता है तो तत्काल राहत देने के लिए फस्र्टएड तक का इंतजाम नहीं था। बीमा व सेफ्टी सर्टिफिकेट भी केवल दिखावे के हैं।