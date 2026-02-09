सर्दी विदा की दहलीज पर, दिन-रात दोनों का पारा चढ़ा, धूप की चुभन से गर्म कपड़े उतरे, मौसम ने बदली चाल

सर्दी अब पीछे हट रही है। जम्मू-कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तरी भारत की बर्फीली हवाओं को रोक दिया है। नतीजा ग्वालियर में ठंडी हवाओं का सिलसिला थम गया और तापमान में तेज उछाल आया। अब दिन में धूप इतनी चुभन भरी हो गई है कि लोग गर्म स्वेटर-जैकेट उतारकर हल्के कपड़ों में निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम में काफी ऊपर माना जा रहा है। रातें अब पहले जैसी कड़ाके की ठंड वाली नहीं रहीं। सुबह-शाम हल्की ठिठुरन बाकी है, लेकिन दोपहर होते ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलते ही पसीना छूटने लगता है। ग्रामीण इलाकों में यह बदलाव और साफ दिख रहा है। सरसों के खेतों में अब माहू उड़ने लगे हैं। किसान बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते तक ठंड से माहू दबे हुए थे, लेकिन अब गर्मी बढ़ने से कीटों का प्रकोप शुरू हो गया है। सरसों की फसल पर इसका असर पड़ सकता है।