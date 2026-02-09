‘लाइन बंद है’ कहकर छोड़ा करंट, डॉक्टर झुलसे, फोरम ने सेवा में बिजली कंपनी पर 50 हजार का लगाया जुर्माना

मामला वर्ष 2014 का है। शिकायतकर्ता डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के आवास पर घरेलू बिजली कनेक्शन से जुड़ा कार्य किया जा रहा था। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकृत ठेकेदार ने पुराना मीटर और सर्विस लाइन हटाकर नया कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान लाइन से जुड़ा सर्विस केबल जमीन पर खुला छोड़ दिया गया और बिजली आपूर्ति बंद किए बिना ही काम चलता रहा। शिकायत के अनुसार कर्मचारियों ने यह कहकर आश्वस्त किया कि लाइन में करंट नहीं है और कोई खतरा नहीं है। इसी भरोसे पर डॉक्टर ने रास्ते में पड़े तार को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह करंट की चपेट में आ गए। तेज झटका लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े और सिर, गर्दन व कमर में गंभीर चोटें आईं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें मृत समझकर कर्मचारी मौके से भाग गए। परिजनों ने साहस दिखाते हुए लकड़ी के डंडे से तार अलग किया और डॉक्टर की जान बचाई। बाद में उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद डॉक्टर ने इसे बिजली कंपनी की घोर लापरवाही बताते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। उनका कहना था कि यह स्पष्ट रूप से सेवा में कमी और उपभोक्ता की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। वहीं, बिजली कंपनी ने अपने जवाब में आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कार्य अधिकृत ठेकेदार द्वारा किया गया था और दुर्घटना के लिए स्वयं शिकायतकर्ता जिम्मेदार है।