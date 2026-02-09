MP के इस शहर में जमीन-मकान होंगे और ज्यादा महंगे, गांवों पर भी पड़ेगा असर

ग्वालियर में पंजीयन व्यवस्था दो वृत्तों में बंटी हुई है, जिनका विभाजन रेलवे लाइन के आधार पर किया गया है। डबरा, भितरवार लश्कर क्षेत्र वृत्त-1 में आता है, जबकि सिटी सेंटर, मुरार, डीडी नगर जैसे इलाके वृत्त-2 में शामिल है। आंकड़ों पर नजर डालें तो संपत्ति के क्रय-विक्रय का सबसे बड़ा हिस्सा वृत्त-2 से आता है। शहर का विकास भी इसी दिशा में तेजी से हो रहा है और राजस्व का बड़ा योगदान भी यही क्षेत्र देता है।

इसी कारण गाइडलाइन की बढ़ोतरी का प्रभाव वृत्त-2 में ज्यादा दिखाई देगा। वृत्त-2 में प्रतिशत में बढ़ोतरी ज्यादा रहेगी।