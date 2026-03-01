अस्पताल में गंदगी देख भड़के ऊर्जा मंत्री, खुद झाड़ू उठाकर की सफाई, Video वायरल

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण और सख्त कार्यशैली के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं।ग्वालियर में, उन्होंने कई बार खुद सड़कों, नालियों और पब्लिक जगहों की सफाई की है। एक यादगार मौके पर, वह सफाई करने के लिए नाले में भी उतर गए थे। बिजली विभाग से जुड़े मामलों को लेकर भी उन्होंने सख्त रवैया अपनाया है। कस्टमर की शिकायतों का जवाब देते हुए, उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत समाधान के लिए निर्देश जारी किए। आम जनता के बीच, उन्होंने एक ऐसे मंत्री की इमेज बनाई है जो सिर्फ आदेश नहीं देते बल्कि खुद भी काम में एक्टिव रूप से हिस्सा लेते हैं। (MP News)