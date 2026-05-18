रेलवे की ‘हाईटेक’ सेवा पर गंदगी का दाग… एसी कोच में गंदे बेडरोल से यात्री परेशान, दागदार चादर और बदबूदार कंबलों से सफर मुश्किल

ग्वालियर. भारतीय रेलवे एक ओर यात्रियों को आधुनिक और हाईटेक सुविधाएं देने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सवालों के घेरे में है। ग्वालियर से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों में इन दिनों यात्रियों को गंदे और बदबूदार बेडरोल दिए जा रहे हैं। हालत यह है कि एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को दागदार चादर, गंदे तकिए और बदबूदार कंबल के बीच यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है, रेलवे को पूरा किराया देने के बावजूद उन्हें साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा शिकायतें रतलाम इंटरसिटी, बरौनी मेल और चंबल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से सामने आई हैं। यात्रियों के अनुसार कई बार दी जाने वाली चादरें पहले से इस्तेमाल की हुई लगती हैं और उनमें तेल के दाग व दुर्गंध होती है।