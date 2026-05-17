भोजशाला पर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा वायरल, कहा- ASI को नहीं मिला था मंदिर

दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है, इसलिए वहां पूजा या इबादत से जुड़ा फैसला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के कई विवाद पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल मस्जिद और मथुरा-वृंदावन से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। उनका कहना था कि भोजशाला विवाद का समाधान केवल कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के फैसले से ही संभव है।