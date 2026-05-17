ट्रेनों के स्लीपर कोच भट्टी की तरह तप रहे, एसी की पर्याप्त कूलिंग नहीं, हर दिन दर्जन भर यात्री बीमार

ग्वालियर . सूरज के तीखे तेवरों ने इन दिनों आम जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। आसमान से बरसती आग के कारण पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। जिसका सबसे बुरा असर रेल यात्रा करने वाले मुसाफिरों पर पड़ रहा है। हालात यह हैं कि लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच भट्टी की तरह तप रहे हैं, वहीं एसी कोच के यात्री भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। उबलते कोचों के कारण ट्रेनों में हर दिन दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। एसी नहीं दे रहे ठंडक, स्लीपर में लू के थपेड़े… ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जनरल और स्लीपर कोचों में खिड़कियों से आने वाली हवा राहत देने के बजाय लू के थपेड़ों की तरह बदन को झुलसा रही है। वहीं एसी कोचों की स्थिति भी जुदा नहीं है। अत्यधिक तापमान के कारण ट्रेनों के एसी हांफ रहे हैं और पर्याप्त कूङ्क्षलग नहीं कर पा रहे हैं। बंद शीशों के बीच उमस और गर्मी से एसी कोच के यात्री भी पसीने-पसीने हो रहे हैं।