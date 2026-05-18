रेप…ब्लैकमेल…आत्महत्या: गर्लफ्रेंड को हुई थी ट्यूवल प्रेगनेंसी, इसलिए छोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

MP News: दतिया की छात्रा की मौत का गुनहगार उसका बलात्कारी प्रेमी योगेश रावत अशोकनगर से पकड़ा गया है। वहशी अब दलील दे रहा है कि वह तो छात्रा से शादी को तैयार था, उसने भी मरने की कोशिश की लेकिन बच गया पता नहीं छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट और उसका इलाज करने वाले चिकित्सकों का कहना है योगेश की वजह से छात्रा की ट्यूवल प्रेगनेंसी हुई थी। योगेश समझ गया था कि छात्रा कभी मां नही बन पाएगी तो शादी से मुकर गया था। छात्रा का परिवार कहना है कि पुलिस ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया हताश होकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया तब पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूले उसकी मौत के पांच घंटे बाद केस दर्ज किया।