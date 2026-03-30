Board exam Result: अप्रैल में कब आ सकता है ’10वीं-12वीं’ का रिजल्ट

वर्तमान में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है। दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें करीब 2 लाख कॉपियां जांच ली गई हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च तक मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लिया जाएगा। इस बार मंडल ने सख्त निर्देश दिए हैं और शिक्षकों को दो दिन के अंदर बाकी कार्य पूरा करने को कहा गया है। पिछले साल रिजल्ट 6 मई को जारी हुआ था, जबकि इस बार करीब 15 दिन पहले नतीजे आने की संभावना है।