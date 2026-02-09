9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मतदाता केन्द्रों तक नहीं पहुंचे तो अधिकारी पहुंचे घर-घर

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 14 तक करना है पूरा

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Feb 09, 2026

मतदाता केन्द्रों तक नहीं पहुंचे तो अधिकारी पहुंचे घर-घर

मतदाता केन्द्रों तक नहीं पहुंचे तो अधिकारी पहुंचे घर-घर

ग्वालियर. विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान अब जमीनी स्तर पर तेज हो गया है। जब बड़ी संख्या में मतदाता सुनवाई केंद्रों तक नहीं पहुंचे, तो निर्वाचन अमले ने खुद उनके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। नो-मैङ्क्षपग और लॉजिकल एरर से जुड़े 3 लाख 33 हजार 168 मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर पहुंचकर नोटिसों की तामील कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज मौके पर ही एकत्रित कर रहे हैं।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्र में दूसरा चरण चल रहा है। जिन मतदाताओं के नाम नो-मैङ्क्षपग या लॉजिकल एरर की श्रेणी में आए हैं, उन्हें पहले नोटिस जारी किए गए थे। सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर शुरुआत में मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन बाद में उपस्थिति कम होती चली गई। आयोग की समय-सीमा को देखते हुए प्रशासन ने रणनीति बदली और अधिकारियों व बीएलओ को सीधे मतदाताओं के घर भेजा गया। रविवार को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर निकले। उन्होंने मतदाताओं को नोटिस सौंपे और पहचान, निवास सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मौके पर ही प्राप्त किए। इससे न केवल मतदाताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली, बल्कि प्रक्रिया भी तेज हो गई।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 को
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन सभी प्रकरणों की सुनवाई 14 फरवरी तक पूरी करनी है। इसके बाद संशोधित और त्रुटि रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। खास बात यह है कि पहले जिन लॉजिकल एर्रर वाले मतदाताओं को सुनवाई केंद्रों पर बुलाया गया था, अब उनसे भी घर पर ही दस्तावेज लिए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 05:59 pm

Published on:

09 Feb 2026 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मतदाता केन्द्रों तक नहीं पहुंचे तो अधिकारी पहुंचे घर-घर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दहलीज पर आ गई ‘सर्दी की विदाई’, एमपी में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

Mp Weather
ग्वालियर

‘अम्मा…ये पैसे लो, मैं भागकर आई हूं; फिर गहने लेकर महिलाएं हो गईं फुर्र

gwalior news
ग्वालियर

सावधान! मेले में झूले बने मौत के खेल, न फायर सेफ्टी न फस्र्टएड, अफसरों की निगरानी नदारद,खुद करें अपनी सुरक्षा

Dangerous swings at Gwalior Trade Fair
ग्वालियर

सर्दी विदा की दहलीज पर, दिन-रात दोनों का पारा चढ़ा, धूप की चुभन से गर्म कपड़े उतरे, मौसम ने बदली चाल

ग्वालियर

‘लाइन बंद है’ कहकर छोड़ा करंट, डॉक्टर झुलसे, फोरम ने सेवा में बिजली कंपनी पर 50 हजार का लगाया जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में कमी, 50 हजार मुआवजा देने के आदेश
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.