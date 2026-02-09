दहलीज पर आ गई ‘सर्दी की विदाई’, एमपी में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

Mp Weather (Photo Source - Patrika)
Mp Weather: सर्दी अब पीछे हट रही है। जम्मू-कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तरी भारत की बर्फीली हवाओं को रोक दिया है। नतीजा ग्वालियर में ठंडी हवाओं का सिलसिला थम गया और तापमान में तेज उछाल आया। अब दिन में धूप इतनी चुभन भरी हो गई है कि लोग गर्म स्वेटर-जैकेट उतारकर हल्के कपड़ों में निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम में काफी ऊपर माना जा रहा है।
रातें अब पहले जैसी कड़ाके की ठंड वाली नहीं रहीं। सुबह-शाम हल्की ठिठुरन बाकी है, लेकिन दोपहर होते ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलते ही पसीना छूटने लगता है। ग्रामीण इलाकों में यह बदलाव और साफ दिख रहा है। सरसों के खेतों में अब माहू उडऩे लगे हैं। किसान बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते तक ठंड से माहू दबे हुए थे, लेकिन अब गर्मी बढऩे से कीटों का प्रकोप शुरू हो गया है। सरसों की फसल पर इसका असर पड़ सकता है।
प्रदेश में सबसे ठंडे शहर कटनी का करौंदी, शहडोल का कल्याणपुर रहे। करौंदी में 5.6 डिग्री, कल्याणपुर में तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी, उमरिया और खजुराहो में 8.4 डिग्री, राजगढ़ में 8.5 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, रीवा-मलाजखंड में 9.1 डिग्री, नौगांव में 9.5 डिग्री, मंडला में 9.6 डिग्री और दतिया में 9.8 डिग्री रहा।
