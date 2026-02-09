‘अम्मा…ये पैसे लो, मैं भागकर आई हूं; फिर गहने लेकर महिलाएं हो गईं फुर्र

पूरा मामला आनंदनगर, मकान नंबर 304 निवासी सरोज जैन (65), पति राजकुमार जैन ने बताया कि रविवार को वह महाराजबाड़ा बाजार आई थीं। दोपहर करीब 1.30 बजे घर लौटने के लिए मोर बाजार में ऑटो लेने पहुंचीं। वहां छोटे पर्स बिक रहे थे, इसलिए पर्स खरीदने के लिए रुक गईं। इसी दौरान दोनों युवतियां उनके उनके पास आईं। एक युवती ने कहा, 'अम्मा, मैं भोपाल से भागकर आई हूं, मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है।' उसने रुमाल में बंधी नोटों की गड्डी दिखाई, जिसमें ऊपर 500 रुपए का नोट लगा था। इससे पहले कि सरोज कुछ समझ पातीं, युवती ने कहा, 'यह पैसा आप रख लो, मुझे अपने गहने दे दो।' नोटों की गड्डी देखकर वह बातों में आ गईं। दोनों युवतियां उन्हें दानाओली स्थित झूलेलाल की गली में ले गई।