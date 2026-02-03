विद्यार्थियों को आठ बजे पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर, प्रश्न पत्र उठाने से लेकर केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया की सेल्फी करनी होगी अपलोड

जिले में दसवीं–बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने सख्त और तकनीक आधारित इंतजाम किए हैं। अब प्रश्न-पत्र उठाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया सेल्फी और एप अपलोड से मॉनिटर की जाएगी। केंद्र अध्यक्ष और कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को हर हाल में सुबह 6 बजे तक संबंधित पुलिस थाने पहुंचना होगा। प्रश्न-पत्र का बॉक्स प्राप्त करने के बाद थाना परिसर में सेल्फी लेकर उसे निर्धारित एप पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद परीक्षा केंद्र पहुंचकर दोबारा सेल्फी अपलोड करनी होगी। कलेक्टर प्रतिनिधि को परीक्षा के हर दिन केंद्र पर मौजूद रहना जरूरी रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब सभी छात्रों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। दो घंटे पूरे होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निरीक्षण दल परीक्षा केंद्र छोड़ चुके छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न-पत्रों का भी अवलोकन करेंगे।