नई बस नहीं खरीदी तो परमिट होंगे स्थायी रूप से रद्द, 15 साल पुरानी 58 बसों पर पूरी तरह रोक

ग्वालियर. सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिले में 15 वर्ष से अधिक पुरानी 58 यात्री बसों के परमिट दो माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा के भीतर यदि बस संचालकों ने नई या 15 साल से कम पुरानी बसों की व्यवस्था नहीं की, तो उनके परमिट स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे।