‘सौरभ नहीं रहा…जल्दी घर आ जाओ…’ 10 साल के बच्चे ने लगाई फांसी

पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत तो फांसी से हुई है और उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। कमरे की तलाशी में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। लेकिन 10 साल के बच्चे द्वारा कील पर रस्सी टांगकर इस तरह से आत्महत्या करना पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गया है। सौरभ के पिता कमल सिंह को विश्वास है कि उनके बेटे के साथ कोई साजिश हुई है और उसे मारा गया है। उनका तर्क है कि खेलने-कूदने की उम्र का नादान बच्चा भला ऐसे क्यों सुसाइड करेगा। पुलिस अब वीरेन्द्र साहू के मकान के ठीक सामने लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।