2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मौसम ने बदली करवट: रात में खुला आसमान, चली सर्द हवा, ठंड ने लिया यू-टर्न

मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। सोमवार की रात आसमान साफ रहा और उत्तर दिशा से चली सर्द हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया। दिन में धूप रहने के बावजूद सुबह-शाम की ठिठुरन ने लोगों को फिर से गर्म कपड़ों की ओर लौटा दिया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी की शुरुआत [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Feb 02, 2026

मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। सोमवार की रात आसमान साफ रहा और उत्तर दिशा से चली सर्द हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया। दिन में धूप रहने के बावजूद सुबह-शाम की ठिठुरन ने लोगों को फिर से गर्म कपड़ों की ओर लौटा दिया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी की शुरुआत के पहले 10 दिन मौसम सर्द बना रह सकता है, इसके बाद ठंड का असर धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा।

सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 4.9 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट ने रात की ठंडक को और तेज कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर बना चक्रवातीय घेरा अब कमजोर पड़ गया है, इसी कारण फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि वातावरण में मौजूद नमी के चलते हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति सुबह के समय बन सकती है। खासकर खुले इलाकों और बाहरी सड़कों पर दृश्यता कम रहने की आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। आने वाले कुछ दिनों तक रातें सर्द और सुबह ठंडी बनी रह सकती हैं। दिन में धूप जरूर राहत देगी, लेकिन हवा में घुली ठंडक का असर बना रहेगा।

पांच को आएगा नया पश्चिमी विक्षोभ

पांच फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसका असर 6 से 7 फरवरी को दिखेगा। जेट स्ट्रीम हवा पूर्वोत्तर भारत में चल रही है। इस हवा का रुख बदलने से कोहार कजोर पड़ेगा। सुबह जल्द धूप निकल आएगी।

- वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, लेकिन इसका असर पंजाब व दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 10:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मौसम ने बदली करवट: रात में खुला आसमान, चली सर्द हवा, ठंड ने लिया यू-टर्न
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pithoo Women Championship 2025-26 : मुरैना को हराकर ग्वालियर टीम बनी चैंपियन

संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता 2025-26
ग्वालियर

Khelo MP Youth Games 2026 ग्वालियर ने जीते 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज

खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
ग्वालियर

ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, छह वार्डों में सीवरयुक्त पानी पहुंचा

​शिंदे की छावनी पर रविवार की शाम को पानी की लाइन अचानक फूट गई। इससे सडक़ पर एक लाख लीटर के करीब पानी बर्बाद हो गया।
समाचार

पत्रिका ने पड़ताल की तो शहर में सामने आया चौंकाने वाला सच, डबल मुनाफे के चक्कर में जान से खिलवाड़

ग्वालियर

रात 12 बजे पांच बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर बरसाईं गोलियां

पॉश कॉलोनी आनंद नगर में दहशत, फायरिंग से पहले शराबखोरी; दो आरोपी गिरफ्तार
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.