मौसम ने बदली करवट: रात में खुला आसमान, चली सर्द हवा, ठंड ने लिया यू-टर्न

सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 4.9 डिग्री कम है। तापमान में आई इस गिरावट ने रात की ठंडक को और तेज कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर बना चक्रवातीय घेरा अब कमजोर पड़ गया है, इसी कारण फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि वातावरण में मौजूद नमी के चलते हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति सुबह के समय बन सकती है। खासकर खुले इलाकों और बाहरी सड़कों पर दृश्यता कम रहने की आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। आने वाले कुछ दिनों तक रातें सर्द और सुबह ठंडी बनी रह सकती हैं। दिन में धूप जरूर राहत देगी, लेकिन हवा में घुली ठंडक का असर बना रहेगा।