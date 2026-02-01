2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Pithoo Women Championship 2025-26 : मुरैना को हराकर ग्वालियर टीम बनी चैंपियन

फाइनल मुकाबले में ग्वालियर और मुरैना जिले की महिला टीमों के बीच कड़ा और रोमांचक संघर्ष देखने को मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Feb 02, 2026

संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता 2025-26

संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता की विजेता टीम अतिथियों के साथ।

ग्वालियर.संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता 2025-26 का सफल आयोजन 2 फरवरी 2026 को झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉ. भगवत सहाय, महाविद्यालय ग्वालियर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. केशव सिंह जाटव, प्राचार्य शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, जिला शिवपुरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर की प्राचार्य ने की।

प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए फाइनल मुकाबले में ग्वालियर और मुरैना जिले की महिला टीमों के बीच कड़ा और रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। निर्णायक मुकाबले में ग्वालियर महिला टीम ने शानदार तालमेल, रणनीति और दमदार प्रदर्शन के दम पर मुरैना को पराजित करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।

समापन अवसर पर प्रतियोगिता के संगठन सचिव डॉ. त्रिलोक सिंह चाहर ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और आयोजन से जुड़े अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी डॉ. के.के. तिवारी सहित डॉ. कुलवंद सिंह गिल, डॉ. सतीश गुप्ता, डॉ. दीपा वर्मा, डॉ. नरेश मेहता, डॉ. लखविंदर सिंह, डॉ. एल.एन. आर्य, डॉ. मनोहर कटारिया, डॉ. हरेंद्र सिकरवार, डॉ. दिवाकर पात्र, डॉ. अंशू रानी सहित अनेक खेल अधिकारी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 10:42 pm

Published on:

02 Feb 2026 10:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Pithoo Women Championship 2025-26 : मुरैना को हराकर ग्वालियर टीम बनी चैंपियन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम ने बदली करवट: रात में खुला आसमान, चली सर्द हवा, ठंड ने लिया यू-टर्न

ग्वालियर

Khelo MP Youth Games 2026 ग्वालियर ने जीते 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज

खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
ग्वालियर

ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, छह वार्डों में सीवरयुक्त पानी पहुंचा

​शिंदे की छावनी पर रविवार की शाम को पानी की लाइन अचानक फूट गई। इससे सडक़ पर एक लाख लीटर के करीब पानी बर्बाद हो गया।
समाचार

पत्रिका ने पड़ताल की तो शहर में सामने आया चौंकाने वाला सच, डबल मुनाफे के चक्कर में जान से खिलवाड़

ग्वालियर

रात 12 बजे पांच बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर बरसाईं गोलियां

पॉश कॉलोनी आनंद नगर में दहशत, फायरिंग से पहले शराबखोरी; दो आरोपी गिरफ्तार
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.