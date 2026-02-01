Pithoo Women Championship 2025-26 : मुरैना को हराकर ग्वालियर टीम बनी चैंपियन

ग्वालियर.संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता 2025-26 का सफल आयोजन 2 फरवरी 2026 को झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉ. भगवत सहाय, महाविद्यालय ग्वालियर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. केशव सिंह जाटव, प्राचार्य शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, जिला शिवपुरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर की प्राचार्य ने की।