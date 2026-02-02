स्मार्ट दिखने व फिट बॉडी की चाह में जिंदगी दांव पर… डॉक्टर बोले लिवर-किडनी पर सीधा हमला

ग्वालियर. मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है तो कोई आकर्षक शरीर, उभरी मांसपेशियां बनाकर ज्यादा ताकत दिखना चाहता है। लेकिन ये चाहत कहीं जानलेवा साबित न हो जाए। क्योंकि शहर में कई झोलाछाप इस तरह के स्टेरॉयड्स, फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में आयुष विभाग की तरफ से की गई झोलाछाप की जांच में हुआ है। दो जगह से ऐसे सप्लीमेंट मिले हैं, जो लोगों को पतला करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय में उनका शरीर पर विपरीत असर भी देखने को मिल सकता था। जनता की सेहत से जुड़े इस मामले में पत्रिका ने पड़ताल की तो पता चला शहर में 200 से ज्यादा ऐसी दुकानें और कुछ फर्जी क्लीनिक हैं जिनमें इस तरह के फूड सप्लीमेंट आसानी से खपाए जा रहे थे। कुछ तो बीच शहर में संचालित हो रहे हैं, तो कुछ कार्रवाई के बाद चुपके से दुकानें बंद कर घर बैठ गए हैं। बाजार में आसानी से उपलब्ध ये सप्लीमेंट देखने में भले ही ब्रांडेड लगते हों, लेकिन उनकी गुणवत्ता और सामग्री संदेह के घेरे में है। चिकित्सकों के अनुसार इनमें हानिकारक रसायन, स्टेरॉयड और भारी धातुएं मिलाई जाती हैं, जो शरीर के भीतर धीरे-धीरे •ाहर की तरह असर करती हैं।