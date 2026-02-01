ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, छह वार्डों में सीवरयुक्त पानी पहुंचा

शिंदे की छावनी पर फूटी लाइन, एक लाख लीटर पानी बर्बाद

​शिंदे की छावनी पर रविवार की शाम को पानी की लाइन अचानक फूट गई। इससे सडक़ पर एक लाख लीटर के करीब पानी बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने पीएचई अमले को सूचना दी, लेकिन एक घंटे तक कोई भी नहीं पहुंचा तो किसी तरह दुकानदारों ने पाइप लाइन के ऊपर पत्थर रखकर पानी को बंद करने का प्रयास किया। लेकिन उससे भी बंद नहीं हुआ तो बाजार से प्लंबर को बुलाकर उसे सही कराया गया। हालांकि अभी भी उससे पानी फैल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पानी की पाइप लाइन काफी दिनों से फूटी हुई है और कई बार शिकायत करने के बाद भी पीएचई का अमला उसे ठीक नहीं कर रहा है।