2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Khelo MP Youth Games 2026 ग्वालियर ने जीते 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज

रजत पदक विजेता को ₹21,000 एवं कांस्य पदक विजेताओं को ₹11,000 प्रति खिलाड़ी की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाएगी

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Feb 02, 2026

खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

ग्वालियर के विजेता खिलाड़ी पदक के साथ।

ग्वालियर। नर्मदापुरम में 28 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित Khelo MP Youth Games State Level Taekwondo Championship में ग्वालियर जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में ग्वालियर टीम ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया।

ग्वालियर जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला ताइक्वांडो संघ ग्वालियर के सचिव एवं ब्लैक बेल्ट 5th डैनअजय गुप्ता को ग्वालियर टीम का प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि 63 किलोग्राम भार वर्ग में भव्य राणा ने उत्कृष्ट तकनीक और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले जीतते हुए रजत पदक हासिल किया।

वहीं 52 किलोग्राम भार वर्ग में हार्दिका शुक्ला, 45 किलोग्राम में तृषय सिंह राठौर, 59 किलोग्राम में शुभांश शर्मा, 68 किलोग्राम में रुद्र झा तथा 78 किलोग्राम भार वर्ग में आर्यन सिंह भदोरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा किया।

खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता को ₹21,000 एवं कांस्य पदक विजेताओं को ₹11,000 प्रति खिलाड़ी की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।

ग्वालियर टीम के कोच के रूप में कृष सोनी एवं वैभव सोनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि कोर्ट इंचार्ज एवं राष्ट्रीय रेफरी रघुवीर माझी ने निर्णायक की जिम्मेदारी संभाली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 10:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Khelo MP Youth Games 2026 ग्वालियर ने जीते 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम ने बदली करवट: रात में खुला आसमान, चली सर्द हवा, ठंड ने लिया यू-टर्न

ग्वालियर

Pithoo Women Championship 2025-26 : मुरैना को हराकर ग्वालियर टीम बनी चैंपियन

संभाग स्तरीय पिट्टू महिला प्रतियोगिता 2025-26
ग्वालियर

ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, छह वार्डों में सीवरयुक्त पानी पहुंचा

​शिंदे की छावनी पर रविवार की शाम को पानी की लाइन अचानक फूट गई। इससे सडक़ पर एक लाख लीटर के करीब पानी बर्बाद हो गया।
समाचार

पत्रिका ने पड़ताल की तो शहर में सामने आया चौंकाने वाला सच, डबल मुनाफे के चक्कर में जान से खिलवाड़

ग्वालियर

रात 12 बजे पांच बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर बरसाईं गोलियां

पॉश कॉलोनी आनंद नगर में दहशत, फायरिंग से पहले शराबखोरी; दो आरोपी गिरफ्तार
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.