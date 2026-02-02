रात 12 बजे पांच बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर बरसाईं गोलियां

ग्वालियर। शहर में रंगबाजी और गुंडागर्दी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात आनंद नगर कॉलोनी में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पांच बदमाशों ने एक गेस्ट हाउस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। गाली-गलौज से मना करने पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन बदमाश अभी फरार हैं।