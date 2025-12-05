1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

वहीं, पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रीवा सुबह 8 की बजाय 7.55 बजे, 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी दोपहर 12.30 बजे की बजाय 1.15 बजे, 11602 कटनी-बीना, बीना शाम 7.05 बजे की बजाय रात 8 बजे, 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल स्टेशन पर शाम 5.18 बजे की बजाय शाम 5 बजे पहुंचेगी।