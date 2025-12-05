1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

Railway new timetable (Patrika.com)
MP News: रेलवे में 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू की जा रही है, जिसमें जंक्शन सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।
रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल से शाम 4.55 बजे की बजाय 4.40 बजे चलेगी, 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रानी कमलापति से रात दस बजे की बजाय 9.55 बजे, 12197 भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस, भोपाल से 3.15 बजे की बजाय 3.10 बजे चलेगी।
वहीं, पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रीवा सुबह 8 की बजाय 7.55 बजे, 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी दोपहर 12.30 बजे की बजाय 1.15 बजे, 11602 कटनी-बीना, बीना शाम 7.05 बजे की बजाय रात 8 बजे, 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल स्टेशन पर शाम 5.18 बजे की बजाय शाम 5 बजे पहुंचेगी।
ये ट्रेन बीना शाम 4.25 बजे की बजाय 4.20 बजे, 11603 कोटा-बीना, बीना शाम 4.55 बजे की बजाय 4.50 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा मध्यवर्ती स्टेशन पर ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, बीना स्टेशन पर रात 12.30 बजे की बजाय रात 12.25 बजे आएगी। (Railway new timetable)
भोपाल मंडल पर अधिकांश ट्रेनों की स्पीडिंग को अप भी किया गया है। इस संबंध में संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्री असुविधा से बचने के लिए 1 जनवरी से प्रभावी समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट अथवा रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन लेकर ही यात्रा करें। -सौरभ कटारिया, सीनियर, डीसीएम् भोपाल
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग