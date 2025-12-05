5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

Railway new timetable: रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय सारिणी लागू करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में होंगे अहम बदलाव; यात्रियों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रह जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news

Railway new timetable (Patrika.com)

MP News: रेलवे में 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू की जा रही है, जिसमें जंक्शन सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

इन ट्रेनों की बदली टाइमिंग

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस, भोपाल से शाम 4.55 बजे की बजाय 4.40 बजे चलेगी, 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रानी कमलापति से रात दस बजे की बजाय 9.55 बजे, 12197 भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस, भोपाल से 3.15 बजे की बजाय 3.10 बजे चलेगी।

वहीं, पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, रीवा सुबह 8 की बजाय 7.55 बजे, 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी दोपहर 12.30 बजे की बजाय 1.15 बजे, 11602 कटनी-बीना, बीना शाम 7.05 बजे की बजाय रात 8 बजे, 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल स्टेशन पर शाम 5.18 बजे की बजाय शाम 5 बजे पहुंचेगी।

51884 ग्वालियर-बीना

ये ट्रेन बीना शाम 4.25 बजे की बजाय 4.20 बजे, 11603 कोटा-बीना, बीना शाम 4.55 बजे की बजाय 4.50 बजे पहुंचेगी। इसके अलावा मध्यवर्ती स्टेशन पर ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसमें 12185 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस, बीना स्टेशन पर रात 12.30 बजे की बजाय रात 12.25 बजे आएगी। (Railway new timetable)

बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की स्पीड

भोपाल मंडल पर अधिकांश ट्रेनों की स्पीडिंग को अप भी किया गया है। इस संबंध में संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्री असुविधा से बचने के लिए 1 जनवरी से प्रभावी समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट अथवा रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन लेकर ही यात्रा करें। -सौरभ कटारिया, सीनियर, डीसीएम् भोपाल

ये भी पढ़ें

सावधान! अगले 4 दिन हाड़ जमा देगी सर्दी, 3-4 डिग्री तक गिर सकता है पारा
भोपाल
cold wave alert temperature drop mp weather

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 07:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहली पत्नी के बर्थडे पर दूसरी पत्नी के घर में पति की संदिग्ध मौत

parshad naeem khan
सागर

टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

sagar
सागर

क्या ‘SIR फॉर्म’ नहीं भरने से बंद हो जाएगा ‘राशन-पानी’? मंत्री के बयान से मची खलबली

सागर

भांकरई रोड पर निकल रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान, धूल के कारण रोड पर चलना हुआ मुश्किल

Villagers are troubled by heavy vehicles plying on Bhankarai Road, making it difficult to walk on the road due to dust.
सागर

शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 72 लीटर शराब भी की गई जब्त

Two accused of liquor smuggling arrested, 72 liters of liquor also seized
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.