शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 72 लीटर शराब भी की गई जब्त

बीना. शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 72 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस मोटर साइकिल से शराब का अवैध परिवहन हो रहा था, उसे भी जब्त किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर की रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर साइकिल से खुरई की ओर से अवैध शराब लेकर बीना की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस खुरई रोड पर भारत गैस गोदाम के पास पहुंची, जहां संदिग्ध दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने गिरतार कर लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम केशव उर्फ बिट्टू उर्फ कनकटा पिता कल्लू कुशवाहा (20) निवासी मढिया वार्ड व पीछे बैठे युवक ने अपना नाम मनीराम पिता बुद्दे अहिरवार निवासी जवाहर वार्ड बताया। मोटर साइकिल पर रखी प्लास्टिक की बोरी की जांच करने पर उसमें चार कार्टूनों में कुल 400 पाव (72 लीटर) अवैध शराब मिली, जिनकी कीमत 40 हजार रुपए है। शराब बेचने में उपयोग की गई मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 15 जेडएन 7363 कीमत 80 हजार जब्त की गई।