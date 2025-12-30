एमपी के असद खान बने ‘अथर्व त्यागी’, काशी में हुआ सरकारी ठेकेदार का नामकरण

असद उर्फ अथर्व त्यागी ने बताया कि बचपन से ही उन्हें भगवान महाकाल और अन्य हिंदू देवताओं में गहरी आस्था रही है। मंदिरों में भजन-कीर्तन और सत्संग में जाना पसंद था, लेकिन परिवार व समाज के दबाव के कारण खुलकर आस्था व्यत नहीं कर पाते थे। कई बार मंदिरों में प्रवेश के दौरान नाम पूछे जाने या रोके जाने की घटनाएं भी हुईं, जिससे मन आहत होता था। इन कारणों से उन्होंने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया।