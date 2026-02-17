महाशिवरात्रि पर साईं निलयम में गूंजा डम-डम डमरू बजे देर रात तक हुए भजन, महामंगल आरती से हुआ समापन

सत्य साईं सेवा समिति ने महाशिवरात्रि पर सिविल लाइन स्थित साईं निलयम में रविवार को विशेष भजन का आयोजन किया। इस दौरान डम-डम डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभू बजे जैसे भजन देर रात तक गूंजते रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि समिति की युवा विंग पुरुष व मातृ शक्ति ने लय, ताल, उच्चारण, भाव से भजन गाकर पूरा माहौल शिवमय कर दिया। आगे भी इससे बढ़कर प्रयास की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रभारी डॉ. प्रेम चतुर्वेदी ने महामंगल आरती की। इस दौरान देवेंद्र मुखारया, रेखा मुखारया, प्रीति चतुर्वेदी, कीर्ति दुबे, प्रिया विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, संदीप शिंदे आदि मौजूद रहे।
