पहली पत्नी के बर्थडे पर दूसरी पत्नी के घर में पति की संदिग्ध मौत

बता दें कि सितंबर माह में पार्षद नईम खान ने सदर निवासी 25 साल की रिहाना नाम की युवती से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी दूसरी पत्नी रिहाना ने उनके खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने उन पर पहले जबरन शादी करने का दवाब बनाने के आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद पार्षद चर्चा में आए थे। मृतक पार्षद नईम खान दूसरी शादी के बाद लगातार विवादों में रहे हैं। उन पर लगातार मामले दर्ज हुए। करीब डेढ़ महीने पहले ही महिला संबंधी अपराध और गंभीर आरोपों के चलते और अनुशासन हीनता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।