पहली पत्नी के बर्थडे पर दूसरी पत्नी के घर में पति की संदिग्ध मौत

पार्षद नईम खान का जीवित अवस्था का फोटो (फाइल)
mp news: मध्यप्रदेश के सागर के लाजपतपुरा वार्ड से पार्षद नईम खान उम्र 67 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें सुबह करीब 6 बजे सांस लेने की समस्या के चलते बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पार्षद नईम खान ने कुछ महीने पहले ही 25 साल की युवती से दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी व परिवार के लोग ही उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नईम की पहली पत्नी का आज जन्मदिन था और वो पहली पत्नी के साथ भोपाल भी जाने वाले थे।
पार्षद नईम खान के परिजनों और पहली पत्नी शिखा खान का आरोप है कि सितंबर में 25 साल की युवती से शादी के बाद वह अपने दूसरे मकान में रह रहे थे। जहां उनकी दूसरी पत्नी विवाह के बाद से ही अक्सर उनसे विवाद करती थी। जिसने आज सुबह फोन पर जानकारी दी कि नईम खान को अस्पताल लेकर जाना है, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब तक परिजन पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद परिजनों की मांग पर उनके शव का बीएमसी में पोस्टमार्टम कराया गया।
बता दें कि सितंबर माह में पार्षद नईम खान ने सदर निवासी 25 साल की रिहाना नाम की युवती से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी दूसरी पत्नी रिहाना ने उनके खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने उन पर पहले जबरन शादी करने का दवाब बनाने के आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद पार्षद चर्चा में आए थे। मृतक पार्षद नईम खान दूसरी शादी के बाद लगातार विवादों में रहे हैं। उन पर लगातार मामले दर्ज हुए। करीब डेढ़ महीने पहले ही महिला संबंधी अपराध और गंभीर आरोपों के चलते और अनुशासन हीनता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।
जानकारी के अनुसार पार्षद नईम खान की पहली पत्नी का गुरुवार को जन्मदिन था। जिसके चलते वह भोपाल जाने की तैयारी में थे। लेकिन सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में गोपालगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पार्षद की मौत कैसे हुई।
