4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भांकरई रोड पर निकल रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान, धूल के कारण रोड पर चलना हुआ मुश्किल

पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण में लगी कंपनियां कर रहीं लापरवाही, विरोध के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 04, 2025

Villagers are troubled by heavy vehicles plying on Bhankarai Road, making it difficult to walk on the road due to dust.

सड़क से गुजरता डंपर, उड़ती हुई धूल

बीना. बीपीसीएल रिफाइनरी का विस्तार कर पेट्रोकेमिकल प्लांट तैयार किया जा रहा है और इसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें मटेरियल सप्लाई के लिए डंपर सहित अन्य भारी वाहन आसपास की सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। भारी वाहनों के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं।
विल्धई बुजुर्ग से भांकरई तक के रोड पर लगातार भारी वाहनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। सडक़ पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कई जगह धूल के गुबार उडऩे से मोटर साइकिल चालकों को क्रासिंग करने तक में परेशानी आती है। परेशान ग्रामीण दो बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। भांकरई निवासी गजेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया कि रोड पर मुरम डली हैं और डंपर निकलने पर धूल उड़ती है, जिससे पीछे के वाहन चालकों को सांस लेने भी दिक्कत होने लगती है। इसके बाद भी सडक़ की मरम्मत नहीं कराई जा रही है और न ही धूल की समस्या से निजात दिलाने पानी का छिडक़ाव किया जाता है। महेन्द्र सिंह, हेमंत ने बताया कि भारी वाहनों से सडक़ में जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं और मरम्मत के नाम पर सिर्फ मुरम डलवा दिया जाता है, जो कुछ दिनों में ही धूल बनकर उडऩे लगता है। समस्या का स्थायी समाधान करने की जरूरत है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द सडक़ का निर्माण नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे। वहीं, रिफाइनरी के अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर सडक़ की मरम्मत कराई जाती है।

क्रासिंग करने नहीं देते जगह
गांव के बबलू ने बताया कि डंपर चालक क्रासिंग नहीं देते हैं, जिससे कई बार जरूरी काम को जाते समय दिक्कत होती है। कंपनियों और वाहन चालकों की मनमर्जी पर जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भांकरई रोड पर निकल रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान, धूल के कारण रोड पर चलना हुआ मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 72 लीटर शराब भी की गई जब्त

Two accused of liquor smuggling arrested, 72 liters of liquor also seized
सागर

बिना बेस तैयार किए मिट्टी पर पत्थर लगाकर कर रहे पिचिंग, पहली बारिश में ही धंस जाएंगे पत्थर

Pitching is being done by placing stones on the soil without preparing the base, the stones will sink in the first rain itself.
सागर

लव मैरिज के बाद मायके से नहीं लौटी पत्नी तो पति ने लगा ली फांसी

सागर

राम दरबार मंदिर में हवन-पूजन के बाद कराया कन्या भोज

सागर

विरोध: लोको पायलट व सहायक लोको पायलट भूखे रहकर दौड़ा रहे ट्रेन

Protest: Loco pilots and assistant loco pilots are running trains while remaining hungry.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.