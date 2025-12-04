भांकरई रोड पर निकल रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान, धूल के कारण रोड पर चलना हुआ मुश्किल

सड़क से गुजरता डंपर, उड़ती हुई धूल
बीना. बीपीसीएल रिफाइनरी का विस्तार कर पेट्रोकेमिकल प्लांट तैयार किया जा रहा है और इसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें मटेरियल सप्लाई के लिए डंपर सहित अन्य भारी वाहन आसपास की सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। भारी वाहनों के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं।
विल्धई बुजुर्ग से भांकरई तक के रोड पर लगातार भारी वाहनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। सडक़ पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कई जगह धूल के गुबार उडऩे से मोटर साइकिल चालकों को क्रासिंग करने तक में परेशानी आती है। परेशान ग्रामीण दो बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। भांकरई निवासी गजेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया कि रोड पर मुरम डली हैं और डंपर निकलने पर धूल उड़ती है, जिससे पीछे के वाहन चालकों को सांस लेने भी दिक्कत होने लगती है। इसके बाद भी सडक़ की मरम्मत नहीं कराई जा रही है और न ही धूल की समस्या से निजात दिलाने पानी का छिडक़ाव किया जाता है। महेन्द्र सिंह, हेमंत ने बताया कि भारी वाहनों से सडक़ में जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं और मरम्मत के नाम पर सिर्फ मुरम डलवा दिया जाता है, जो कुछ दिनों में ही धूल बनकर उडऩे लगता है। समस्या का स्थायी समाधान करने की जरूरत है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द सडक़ का निर्माण नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे। वहीं, रिफाइनरी के अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर सडक़ की मरम्मत कराई जाती है।
क्रासिंग करने नहीं देते जगह
गांव के बबलू ने बताया कि डंपर चालक क्रासिंग नहीं देते हैं, जिससे कई बार जरूरी काम को जाते समय दिक्कत होती है। कंपनियों और वाहन चालकों की मनमर्जी पर जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
