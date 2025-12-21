पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई सर्दी, सुबह और शाम ठिठुरन, रात का पारा 8.9 डिग्री

शहर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दोपहर में तेज धूप निकलने की वजह से ठंड से राहत है, वहीं सुबह-शाम चल रही सर्द हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। रात के समय अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके लौटने के बाद एमपी में असर देखने को मिलेगा। सर्द हवाओं की वजह से ठंड का मिजाज और भी बढ़ सकता है। इसके साथ वर्तमान में जेट स्ट्रीम भी चल रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर है। यह जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से बह रही है। जिसके असर से सर्दी बढ़ रही है।