घर में अकेली नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में घर में अकेली एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने नाबालिग के माता-पिता के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर घर में घुसपैठ की और बच्ची के साथ क्रूरता की हद पार कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी विनोद लोधी को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

एसआई बालाराम छारी ने बताया कि पीड़िता के घर पर माता-पिता किसी शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके दौरान आरोपी ने सुनसान मौके का लाभ उठाया। पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में तेजी से काम किया। वारदात के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश में था लेकिन पुलिस ने उसे रोका और जांच को मजबूती दी। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि दोषी को उचित सजा मिल सके।