तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को रौंदा, मौत के बाद जैन समाज हुआ नाराज

घटना के बाद हन्नू राजपूत और मंटू तोमर ने शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं, मृतक के शव को मर्चुरी रूम में पीएम के लिए रखवाया गया है, जिसका शनिवार को पीएम किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए और आरोपी चालक के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। मामला दर्ज न होने पर शनिवार सुबह बड़ी संख्या में समाज के लोग ए​कत्रित होकर सर्वोदय चौराहा पहुंचे और जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब आधा घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि, थाना प्रभारी अनूप यादव के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया। लोगों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है।