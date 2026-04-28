तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा, मौसम की लोकल एक्टिविटी से शाम को छा गए बादल

प्रति चक्रवात का असर बना रहने के कारण सोमवार को भी आसमान से आग बरसती रही। सुबह से चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर में तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर में शहर की सड़कें वीरान रहीं। गनीमत रही कि लोकल एक्टिविटी के कारण जमीन से ऊपर पहुंची नमी के कारण बादल छा गए। बादलों से तीखी धूप से तो राहत मिली लेकिन उमस के कारण लोग हलाकान रहे। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉ. विवेक छलोत्रे ने बताया कि अगले चार दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, जिसमें तापमान 42-44 डिग्री तक बने रहने की आशंका है। महीने के अंत में तापमान 1-2 डिग्री गिरने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण क्षेत्र में भीषण गर्मी हो रही है।