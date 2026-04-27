शहर के दो ट्रांसफार्मर और दस से ज्यादा बिजली लाइनों में लगी आग, क्योंकि मई से ज्यादा लोड अप्रेल में ही बढ़ा

पिछले 12 दिन से शहर का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। तापमान बढ़ते ही घरों-दुकानों में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। शहर के सभी क्षेत्रों में बिजली का लोड करीब 10 प्रतिशत बढ़ गया है। मई से भी ज्यादा बिजली लोड अप्रेल में ही हो गया है, जिससे ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं। रविवार को शहर के 2 ट्रांसफार्मर और 10 से ज्यादा जगहों पर बिजली लाइनों में आग लग गई।