चौरसिया समाज की युवतियों ने मंच से बताई स्वयं की शिक्षा, पहली मांग- शिक्षित जीवनसाथी

सम्मेलन के दूसरे दिन समाज के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए उपयोगी उपहार सामग्री भेंट की जाएगी। कल्पधाम ग्रुप इंजीनियर रमेश चौरसिया प्रत्येक जोड़ों को उपहार स्वरूप 21 हजार रूपए की राशि देंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीराम पहलवान और कोषाध्यक्ष नंदकिशोर बाबू ने बताया कि ऐसे आयोजन न केवल विवाह को सरल बनाते हैं, बल्कि दहेज जैसी कुरीतियों पर भी प्रहार करते हैं। अब तक सैकड़ों जोड़ों का विवाह इस मंच के माध्यम से संपन्न हो चुका है, जो सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है।