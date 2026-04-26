20 घंटे तक पानी में पड़े रहने से शव को जलीय जीवों ने नोंचा, पीएम रिपोर्ट में डूबने से मौत

बहेरिया थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव में क्रशर खदान में डूबे 3 दोस्तों की घटना में शनिवार सुबह 2 और दोस्तों के शव पानी से निकाल लिए गए। करीब 20 घंटे पानी में पड़े रहने के कारण दो शवों को जलीय जीवों ने नोंच लिया। चेहरे पर जीवों के नोंचने से खून निकलता दिखा। वहीं शनिवार को तीनों दोस्तों का एक साथ पोस्टमार्टम हुआ। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर्स ने पुष्टि की है कि युवकों की मौत पानी में डूबने से हुई है। शनिवार को जब तीनों दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया तो कैंट क्षेत्र में मातम का माहौल बन गया। उधर गुड़ा गांव में भी लोग दहशत में है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के आसपास मौजूद क्रशर की खदानों में छोटी-बड़ी 40 से अधिक घटनाएं हो चुकीं हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन घटनाओं के बाद ग्रामीण तो गड्ढों के आसपास जाने से डरते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं।

