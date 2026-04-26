स्वच्छ सर्वेक्षण: सुबह की जगह दोपहर में पहुंच रहीं कचरा गाड़ी, लोग सड़कों पर फेंक रहे कचरा

बीना. शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली कंपनी ने शहर के 25 वार्डों के लिए सिर्फ 7 कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई हैं, जिससे सफाई व्यवस्था गड़बड़ा रही है। कम गाडिय़ां होने से सुबह की जगह दोपहर में पहुंचती हैं और लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं।

शहर में 25 वार्डों के अनुसार करीब बीस कचरा गाड़ियों की जरूरत है, जिससे समय पर गाडिय़ां वार्डों में पहुंच सकें और लोग उसमें ही कचरा डालें। अभी शहर में सिर्फ सात कचरा गाड़ी हैं और यह सुबह से वार्डों में कचरा कलेक्शन पहुंचती हैं, गाड़ी भरने पर कुरुआ स्थित एफएसटी प्लांट खाली करने जाना पड़ता है। इस स्थिति में कई वार्डों में गाड़ी दोपहर 12 बजे या इसके बाद तक पहुंचती हैं। हर दिन गाड़ी देरी से आने पर लोग मजबूरी में सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। इसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिषद की बैठकों में पार्षद भी यह शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत गतिविधियां शुरू हो गई हैं और अगले माह टीम भी आ सकती है। सर्वेक्षण में कचरा कलेक्शन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।