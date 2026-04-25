गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत: जंक्शन से कई दिशाओं के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन और विस्तार

रेलवे ने 01079/01080 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर जंक्शन दैनिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाई गई है। 01079 सीएसएमटी से 15 मई से 15 जुलाई तक व 01080 गोरखपुर से 17 मई से 17 जुलाई तक कुल 62-62 ट्रिप चलेगी। यह ट्रेन बीना जंक्शन पर गोरखपुर की ओर जाते समय शाम 6.15 बजे व वापसी में सुबह 6.10 बजे रुकेगी। यह ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।