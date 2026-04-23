‘झांसी-बीना’ तीसरी लाइन जोड़ने की तैयारी तेज, 32 रेलवे स्टेशन को होगा फायदा

प्रस्तावित कार्य लगभग 60 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा और कुछ को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार तीसरी लाइन को जोडऩे का कार्य लगभग 60 दिनों तक चलेगा। इस अवधि में कई ट्रेनों का ब्लॉक लिया जाएगा। विशेष रूप से वह ट्रेनें अधिक प्रभावित होंगी, जो बीना स्टेशन से प्रारंभ होती हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि लंबी दूरी की कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों को कार्य अवधि के दौरान रोक-रोककर चलाया जाएगा।