बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ते ही शुरू हुई बिजली कटौती, गर्मी कर रही बेहाल

बीना. पिछले कुछ दिनों से तापमान में उछाल आया है, जो 42 डिसे तक पहुंच गया है। तापमान बढऩे के साथ ही बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ गया है, जिससे बिजली कटौती शुरू हो गई है। कटौती के कारण लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है।

पिछले दिनों बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस कार्य किया था, जिससे गर्मी में फाल्ट न हों और लोगों को परेशान न होना पड़े। मेंटेनेंस होने के बाद भी तेज गर्मी शुरू होते ही अघोषित कटौती शुरू हो गई है। शहर में कुछ क्षेत्रों में बार-बार बिजली गुल हो रही है। लोड बढऩे से बिजली केबल भी जल रही हैं और फाल्ट हो रहे हैं। यदि बिजली कंपनी द्वारा पहले से तैयारी कर ली जाती, तो यह परेशानी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली कटौती की जा रही है। जानकारी के अनुसार वीरसावरकर वार्ड स्थित सबस्टेशन के सभी फीडरों पर लोड बढ़ा है। सबसे ज्यादा लोड इटावा फीडर पर बढ़ा है, सामान्य दिनों में लोड 110 एम्पीयर था, जो अब 160 एम्पीयर तक पहुंच रहा है। जेई आकाशदीप ने बताया कि तापमान बढऩे के साथ ही ट्रांसफॉर्मरों पर लोड बढ़ा है। शहर में लगे ट्रांसफॉर्मरों का लोड भी चैक किया जा रहा है, जिससे उसके अनुसार लोड बढ़ाया जा सके।