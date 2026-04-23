एमपी में बनेगी नई फोरलेन सड़क, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को सागर जिले की नरयावली विधानसभा को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां 63.41 करोड़ रुपये की लागत वाले 75 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया और साथ ही सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करते हुए बोर्ड परीक्षा की प्रवीण्य सूची में स्थान पाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीएम ने मंच से किसानों को 5 रुपये में मिलेगा बिजली कनेक्शन देने की घोषणा करते हुए कहा कि अब अगर नहर, सड़क व किसी भी प्रोजेक्ट में किसान की जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो अब किसान को 2 की जगह 4 गुना मुआवजा देंगे।