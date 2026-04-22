पांच दिन बाद भी नहीं पहुंचा केन्द्रों पर बारदाना, चना व मसूर की नहीं हो सकी तौल, आठ दिन से इंतजार कर रहे किसान

बीना. बारदाना की कमी के चलते आठ केन्द्रों पर मंगलवार को भी चना, मसूर की खरीद शुरू नहीं हो सकी। जबकि केन्द्रों पर किसान तौल के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं, मंगलवार से गेहूं की खरीदी कुछ केन्द्रों पर शुरू हो गई है।

शुक्रवार को चना, मसूर की सभी आठों खरीदी केन्द्रों पर बारदाना खत्म हो गया था और किसानों को मंगलवार को बारदाना आने का आश्वासन दिया था, लेकिन बारदाना न आने से तौल शुरू नहीं हो सकी। जबकि किसान आठ दिन से तौल का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। किसान सुरेश कुमार निवारी ने बताया कि वह उपज की तौल कराने के लिए आठ दिन से इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन बारदाना न आने से तौल नहीं हो सकी। इसी तरह किसान देवेन्द्र कुमार वीरमखेड़ी, प्रकाश कुर्मी बसाहरी, महाराज सिंह बेधई, अरविन्द सिंह बरमाईन, जयभान सिंह बसाहरी मसूर, चना की तौल कराने केन्द्र पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जल्द बारदाना आने का आश्वासन दिया जा रहा है। समिति संचालक आज बारदाना आने की बात कह रहे हैं और फिर तौल शुरू हो सकेगी।