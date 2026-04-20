22 दिन में दूसरी बार नल से आए कीड़े तो निगम के ब्रांड एम्बेसडर ने दी पद छोड़ने की चेतावनी, आननफानन में बदला गया कनेक्शन

सिविल लाइन वार्ड स्थित इंद्रानगर में नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के घर 22 दिन में दूसरी बार नल से कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। जहां निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मनीष बोहरे ने निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह अपना पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही घर पर साफ पानी नहीं दिलवा पा रहे हैं।

ब्रांड एम्बेसडर की चेतावनी के बाद निगम अमला हरकत में आया। अधिकारियों ने ब्रांड एम्बेसडर को मनाया और आनन-फानन में टाटा एजेंसी के कर्मचारी व निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। मनीष बोहरे का नल कनेक्शन अलग लाइन से कराया गया और पूरी लाइन की फिर से जांच कराई गई।