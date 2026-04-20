सागर में मामूली हादसे के बाद साम्प्रदायिक तनाव, दो पक्षों में मारपीट के बाद भारी पुलिसबल तैनात

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर शहर के सदर इलाके में रविवार रात को हुए एक सड़क हादसे के बाद दो बाइक सवारों के बीच शुरु हुई कहासूनी और मारपीट ने इलाके में तनाव का रूप धारण कर लिया। यहां हादसे को साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश में हालात बिगड़ गए। देखते ही देखने दो समुदाय के लोग आमने - सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसे संभालने के लिए शहर के सभी थाना प्रभारियों को सदर इलाके में भेजा गया। पहले तो भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लिया। इसके बाद पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च निकालकर दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की।