कलेक्टर ने बीना रिफाइनरी के कार्यों की समीक्षा की, निवेश और युवाओं को रोजगार देने की बात कही

एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक प्रतुलचंद्र सिन्हा ने जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र सिदगुंवा और आईआईडी बीना सफलतापूर्वक संचालित हैं। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्र मासवासी ग्रांट और करमपुर के विकास को लेकर भी रूपरेखा बताई। कलेक्टर ने मासवासी ग्रांट, करमपुर और छेवला देवरी के भूमि आवंटन और भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक विकास से जुड़े भूमि आवंटन के सभी मामलों में आ रही कानूनी व प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर शीघ्र बेदखली व हस्तांतरण की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाए, ताकि निवेश के काम में कोई देरी न हो।