मंडी की नीलामी पर रहेगी कैमरों की नजर, विवाद होने पर फुटेज से निकलेगा हल

बीना. कृषि उपज मंडी में डाक नीलामी के दौरान किसानों और व्यापारियों के बीच उपज के भाव को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे विवादों पर अंकुश लगाने और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

भारसाधक अधिकारी व एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने मंडी के लिए दो बॉडी वॉर्न कैमरे मंगाए हैं। ये कैमरे डाक नीलामी कराने वाले कर्मचारी लगाएंगे, जिससे पूरी नीलामी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी। नीलामी के दौरान बोली लगाने, भाव तय होने और अन्य गतिविधियां कैमरे में कैद होंगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही एक किसान की मटर की डाक पर्ची 3900 रुपए क्विंटल की थी, जबकि व्यापारी का कहना था कि 2900 रुपए क्विंटल में खरीदी की है। विवाद बढऩे पर एसडीएम तक शिकायत पहुंची थी। इस मामले में डाक पर्ची काटने में वाले कर्मचारी पर गलती करने के आरोप लगे थे। इसी तरह पिछले वर्ष में भी एक मामला सामने आया था। इन्हीं विवादों करने कैमरों की मदद ली जाएगी।