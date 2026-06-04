बीना. आगासौद रोड पर बने रहे ओवरब्रिज का अधूरा कार्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। क्योंकि यहां पीडब्ल्यूडी को जमीन नहीं मिल पा रही है। जमीन न मिलने पर अनिवार्य भू-अर्जन की प्रक्रिया भी करीब दो वर्ष से चल रही है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है।

पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग द्वारा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जो गुना और झांसी रूट के रेलवे ट्रैक के ऊपर बनना है। रेलवे ट्रैक के एक तरफ पीडब्ल्यूडी का कार्य पूर्ण हो चुका है और दूसरी ओर रिटेनिंग वॉल बन चुकी है, लेकिन बीच में एक किसान की जमीन को लेकर काम रुका हुआ है। किसान द्वारा जमीन न देने पर प्रशासन ने अनिवार्य भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है। ब्रिज अधूरा होने के कारण वहां से निकलने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और रेलवे गेट बंद होने से वहां खड़े होना पड़ता है। अधिकारी जल्द ही जमीन को लेकर अवॉर्ड घोषित होने की बात कह रहे हैं। जबकि यह प्रक्रिया करीब दो वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक अधिकारी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। जमीन के छोटे से टुकड़ा के कारण ब्रिज का कार्य रुका हुआ है।